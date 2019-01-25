يعقوب: ما حصل ليلاّ محاولة اغتيال واضحة أضعها برسم القضاء والرئيس عون

أشار رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ إلى اننا "نمر بمرحلة دقيقة جدا ويبدو ان هناك معركة حقيقية بين الدولة والمزرعة، وما حصل ليلا في بدنايل تم على جولتين، عند الساعة الواحدة وعند الساعة الرابعة فجراً، وأنا لم أكن في المنزل عند أول جولة لكنني توجهت إليه بعد سماع الخبر ، والغريب انه عندما وصلت إلى المكان كان هادئا ولم يكن هناك أي أحد للكشف عليه".

وأكد ان الرسالة وصلت، و"عقل حميّة أخ عزيز لم أكن أقصده في كلامي أمس، وآل حميّة أهلنا وربعنا ونحذر أي أحد من الاصطياد بالماء العكر"، مشددا على انه "المضووع تم التخطيط له ونحن سنبقى مكاننا ولن نساوم ونهجنا باق ومستمرون على قضيتنا". وأضاف "ما حصل كان محاولة اغتيال واضحة برسم ​القضاء​ و​القوى الامنية​ و​الرئيس ميشال عون​".