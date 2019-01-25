عممت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ جدولا تفصيليا بمواقع تواجد ​النازحين السوريين​ التي تحول صرفها الصحي الى قناة ري ​القاسمية​ الممتدة من منطقة ​الزهراني​ وصولا لمنطقة المنصوري، ويبلغ عدد النازحين المتواجدين بمحيط القناة مباشرة حوالي 4238 نسمة وتقدر كمية ​المياه​ المبتذلة المحولة الى القناة حوالي 355,992 ليتر/يوميا أي ما يعادل 10,679,760 ليتر/ شهريا و129,937,080 ليتر/سنويا (اعتمادا على أن معدل استهلاك الفرد "في وضعية ​النزوح​" يقدر بـ 84 ليتر يوميا × 0,8).

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: 130 الف متر مكعب سنويا مجموع الصرف الصحي الصادر من النازحين في محيط قناة القاسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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