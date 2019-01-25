الصين تعتزم ارسال وفد إلى أمريكا لاجراء محادثات تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين/واشنطن (د ب أ)

من المقرر أن يصل وفد صيني، يضم عددا من نواب وزراء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين المقبل للتحضير لمحادثات تجارية رفيعة المستوى بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، حسبما ذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات .

وسيصل نائب وزير التجارة الصيني وانج شوان، ونائب وزير المالية لياو مين إلى الولايات المتحدة في الـ28 من الشهر الجاري، وفقا لمصدرين ، طلبا عدم ذكر أسمائهما لأن المناقشات ليست علنية بعد.

وقال احدهما إن محافظ البنك المركزي الصيني، يي جانج، سينضم للمحادثات. ولم يتضح على الفور من هم المسؤولون الأخرون الذين سوف يشاركون أيضا في المحادثات.

ووصفت الولايات المتحدة محادثات ليو بـ"المهمة للغاية"، إلا أنها تقلل من فرص حدوث انفراجه في الوضع الحالي.

ومن المقرر أن يجتمع ليو مع الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لفتايزر، وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في الفترة من 30 إلى 31 كانون ثان/يناير، وذلك قبل نحو 5 أسابيع من انتهاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لزيادة الرسوم المفروضة على سلع قيمتها 200 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.

كان وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس"قد قال أمس الخميس إنه "لا يجب الإعتقاد بأن الأحداث (الاجتماع) المقررة الأسبوع المقبل، ستقدم الحل لكل الموضوعات بين الولايات المتحدة والصين. إنه أمر معقد للغاية .. اعتقد أن الصين تود الوصول إلى اتفاق. واعتقد أننا نود الوصول إلى اتفاق. لكن يجب أن يكون اتفاق مناسب للطرفين".