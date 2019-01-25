انطلاق مبادرة "متميزة يا جيزة" بالمدارس غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تنطلق غدًا السبت مبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون" والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بجميع المدارس على مستوي المحافظة خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان الجمعة، دعمه الكامل لتحقق المبادرة أهدافها والتي تساهم في رفع الوعي للطلاب بأهمية ممارسة الرياضة والفنون والأنشطة وتفريغ الطاقات في تلك المجالات خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي.

وأشار المحافظ أن المنظومة التعليمية تمر بعهد جديد، حيث يتم الاهتمام بكل ما يخص العملية التعليمية ومنها الأنشطة الرياضية والتربوية والفنية والإبداعية، لافتًا أن المبادرة تساعد على كسر الحواجز بين المعلم والطالب، وتزيد من الترابط والتلاحم بين المدارس والمعلمين والطلاب، وتعمل على بث روح المحبه والتعاون بينهم.

وأكد راشد أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وّجهت الإدارات التعليمية بالقطاعات كافة بالمشاركة الجادة والفعالة في المبادرة.

وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم إن المبادرة لها أهداف تنشيطية وترفيهية تجعل الطلاب يمارسون كل ما يفضلون من هوايات وفنون وأنشطة رياضية.

وأشار حجازي إلى أن الأنشطة التي تُتيحها المبادرة للطلاب تشمل دوري كرة قدم خماسي، وسباحة، وكاراتيه، وتايكوندو، وتربيه فنية وموسيقية، وستختتم المبادرة فعالياتها يوم السبت 9/2 بعمل ماراثون رياضي كبير واختراق ضاحية وعروض مسرحية وفنية على مسرح المدينة التعليمية، وكذلك معارض فنية وعلمية، وستوزع جوائز مادية وعينية على الطلاب المشاركين.