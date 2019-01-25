الكوريتان تناقشان قضايا متعلقة بالحدود والوضع في شبه الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول (د ب أ)

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن مسؤولين كبيرين من الكوريتين عقدا اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك اليوم الجمعة، وناقشا قضايا متعلقة بالحدود وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بالوضع المتعلق بشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن بيان للوزارة ، أن الاجتماع عُقد في بلدة "كايسونج" الحدودية الكورية الشمالية بين نائب وزير الوحدة، تشون هاي-سونج ونظيره الكوري الشمالي، جونج تشونج-سو، وكلاهما يترأسان مكتب الاتصال.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا قضايا مختلفة متعلقة بالعلاقات بين الكوريتين والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك المحادثات التي جرت مؤخرا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الكوري الشمالي كيم يونج-تشول قام مؤخرا بزيارة إلى واشنطن، حيث اتفق الجانبان الكوري الشمالي والأمريكي على عقد قمة ثانية في أواخر شباط/ فبراير. غير أن القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين، مثل عقد لقاءات لم شمل الأسر المشتتة وإرسال عقار "تاميفلو" إلى الشمال، لا تحقق إنجازات ملحوظة.

وذكر البيان أن رئيسي المكتب جددا التأكيد على بذل الجهود المشتركة لكي يسهم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في تطوير العلاقات بينهما وإحلال السلام، واتفقا على تعزيز التواصل عبر المكتب.

ويرى البعض أن هناك احتمال تطرق هذا الاجتماع إلى عقد فعالية مشتركة احتفالا بالذكرى المئوية لحركة أول مارس، التي اتفقت عليها الكوريتان في قمتهما في بيونج يانج في أيلول/ سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن العلاقات بين الكوريتين شهدت تحسنا منذ وصول الرئيس مون جاي إن للسلطة ،حيث عقد ثلاث قمم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج إن.