أكد المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم عبد الرحيم في بيان في وقت مبكر،اليوم الجمعة وفاة شخصين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت الخرطوم الخميس.

وتظاهر المئات في شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان الخميس بينما خرجت مسيرات متزامنة في عدة مدن وبلدات سودانية داعية الرئيس السوداني عمر البشير إلى الاستقالة.

وقال عبدالرحيم "شهدت عدة ولايات في البلاد تجمعات غير قانونية في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأضاف "سجلت الشرطة في ولاية الخرطوم حالتي وفاة"، دون أن يحدد الكيفية التي توفي فيها الشخصان.

وفي وقت متأخر الخميس، ذكر مسؤول سوداني رفيع أن متظاهراً توفي خلال تجمع في أم درمان.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة باتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات أن متظاهرين اثنين لقيا حتفهما الخميس.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر إلى ثلاثين، وفق الأرقام الصادرة عن المسؤولين. وقدرت المجموعات الحقوقية بدورها عدد القتلى بأكثر من 40.

وقال عبد الرحيم إن الشرطة أوقفت عدة أشخاص الجمعة بينما ألقت القبض على شخص كان "يحمل مسدساً داخل مظاهرة" وأوقفت "سيارة تحمل وسائل اتصال بعيدة المدى".

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السودانية تؤكد مقتل شخصين في تظاهرات الخرطوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.