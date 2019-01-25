بكين تحث أميركا على احترام مبدأ "صين واحدة"

حثت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" بعد مرور سفينتين حربيتين أميركيتين عبر مضيق تايوان، أمس الخميس، في أول عملية من نوعها هذا العام.

وتتسبب تلك العمليات في تأجيج التوتر مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً منها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي لسيطرتها.

وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ بالتصريحات في إفادة صحفية روتينية وأضافت أن الصين راقبت عن كثب مرور السفينتين عبر المضيق.

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