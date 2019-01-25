سوريا: وجود "داعش" سينتهي خلال شهر

وكالات:

توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، اليوم الجمعة، أن ينتهي الوجود العسكري لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال شهر كحد أقصى.

وقال كوباني، في تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية، "خلال الشهر

المقبل سنعلن بشكل رسمي انتهاء الوجود العسكري على الأرض لداعش".وأوضح، أنه خلال فترة الشهر "كحد أقصى" تتضمن "الوصول إلى الحدود العراقية وتطهيرهاوتطهير المنطقة من الألغام وملاحقة الخلايا المختبئة فيها.وخاضت قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، منذ تأسيسها وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، معارك كبرى ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وطردته من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.