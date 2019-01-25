: بالصور.. نائب أمير مكة يلتقي عددًا من القيادات الأمنية بالمنطقة

مقر الإمارة في جدة

جدة - عبد المنعم البراشي :

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعيّن حديثاً العميد مطلق الذيابي.

وهنأ "بن عبدالعزيز" العميد الذيابي، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله ، فيما عبّر قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة ، سائلاً المولى سبحانه أن يكون عن حسن الظن.

وفي سياق متصل، التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر

الإمارة في جدة ، قائد قطاع حرس الحدود بالمنطقة اللواء طلال الشمراني .وهنأ اللواء الشمراني ، الأمير بدر بن سلطان على ثقة القيادة بتعيينه نائباً لأمير المنطقة ، كما اطلع على أعمال القطاع بالمنطقة ، ومهامه في تأمين الحدود ، كذلك الدور التوعوي الذي يقدمه للمتنزهين والصيادين .كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة سعد القثامي .واستعرض خلال اللقاء أعمال فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة ، والرامية لتقويم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية والتأكد من سلامة إجراءاتها وتبليغها للأجهزة المشمولة برقابة الديوان ، لرفع مستوى جودة وتحسين الخدمات .إلى ذلك التقى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة يوسف المنصوري.واستمع خلال اللقاء إلى نبذة عن إنجازات الفرع والخطط المستقبلية الهادفة للتوسع في إنشاء أفرع للهيئة في محافظات منطقة مكة المكرمة.