المكسيك: واشنطن تُعيد أول مجموعة من المهاجرين إلى مدينة تيخوانا

وكالات:

أكد مسئولون مكسيكيون، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية بدأت في إعادة أول مجموعة من المهاجرين إلى مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية.

ذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الخطة تهدف إلى كبح زيادة أعداد الأسر التي تصل معظمها من أمريكا

الوسطى، وتقول إنها تخشى العودة لبلادها بسبب مخاطر العنف.من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي "إنه يمكن استثناء الأطفال المسافرين بمفردهم وبعض القادمين من مجتمعات سكانية معرضة للخطر،على أن يجري النظر في كل حالة على حده".كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت عن سياسة (بروتوكولات حماية المهاجر)، للمرة الأولى في 20 ديسمبر، التي تقضي بإعادة المهاجرين غير المكسيكيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إلى المكسيك، بينما تنظر المحاكم الأمريكية المختصة بالهجرة في طلباتهم.