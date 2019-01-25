كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء مطار "أولي" في باريس بسبب حذاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت السلطات الأمنية الفرنسية في مطار أولي بباريس بإعلان حالة الطوارئ العامة وإغلاق أقسام عديدة من الصالات بعد الاشتباه بجهاز تحمله راكبة في حقيبتها.

وذكرت صحيفة "Parisien" الفرنسية أن السلطات المسؤولة عن أمن المطار قامت بإخلاء وإغلاق أجزاء منه بعد الاشتباه بغرض كان موجودا في حقيبة مسافرة.

ووفقا للصحيفة، فبعد اكتشاف الغرض المجهول قامت السلطات برفع حالة الطوارئ في المطار إلى أن فتشت الحقيبة المشبوهة التي كانت بحوزة المسافرة المتوجهة إلى مدينة دار البيضاء في المغرب.

واستدعت السلطات الأمنية خبراء في التفجير، وعند الفحص تبين أن الحذاء المشبوه يتضمن بطاريات الكترونية حيث من مهمته إضاءة الحذاء بألوان مختلفة.