مدرب إتحاد طنجة:لاحقتنا الضغوطات قبل مواجهة الوداد-فيديو

فيديو: يونس ميموني

وجه عبد الواحد بنقاسم، مدرب فريق إتحاد طنجة، شكره إلى عناصره الكروية التي قدمت مباراة كبيرة أمام الوداد، متصدر الدوري المغربي المحلي، وتمكنت من اقنناص نقاط مباراة مؤجل الجولة 14، التي جمعت الطرفين، مساء أمس الخميس.

وأوضح مدرب فارس البوغاز، في الندوة الصحفية التي تلت فوز فريقه على الوداد بهدف نظيف دون رد : ” اللاعبون أبانوا عن قتالية كبيرة أمام خصم له وزنه، بصراحة كانت الضغوطات تلاحقنا قبل ملاقاة الوداد من أجل تقديم الأفضل لجماهيرنا، التي ظلت تساندنا منذ بداية اللقاء إلى غاية دقيقته الـ 95 “.

وشدد المتحدث ذاته، بأن نتيجة الفوز هي مرضية بالنسبة لمجموعته، وأيضاً لها وقع معنوي على اللاعبين، من أجل العودة بقوة خلال قادم المباريات المحلية التي تنتظر فارس البوغاز.

وكان “الأحمر والأبيض” قد سقط أمام إتحاد طنجة بهدف مهدي النغمي، ليتأجل الحسم في هوية بطل الشتاء إلى المباراة المقبلة، حيث يتنافس الوداد وحسنية أكادير على الدرع الشرف