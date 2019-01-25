وسط ضيعة فلاحية.. أمن السعيدية يوقف المتورطين في اغتصاب جماعي لمختلة عقليا

ألقت العناصر الأمنية في مدينة السعيدية، القبض على شخص مشتبه فيه، في اغتصاب فتاة مختلة عقليا، رفقة أربعة شبّان آخرين.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فقد تم تقديم المشتبه فيهم، أمس الخميس، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جريمة تنوابهم على الفتاة البالغة من العمر 28 سنة، والتي تعيش حياة التشرد بمدينة السعيدية.

يذكر أت مدينة السعيدية اهتزت على حادث تعرض فتاة لاغتصاب جماعي، على أيدي خمسة شبان بإحدى الضيعات الفلاحية، إذ تناوبوا على ممارسة الجنس عليها من منتصف الليل إلى الساعات الأولى من الصباح.