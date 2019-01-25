فولان: انتظروني في سلسلة مع ابني المهدي..والفن “كيوكل أكثر من طرف ديال الخبز”-فيديو

كشف الفنان المغربي حسن فولان، أنه يحضر لسلة جديدة، رفقة ابنه المهدي فلان، إضافة إلى مشاركتهما معا في فيلم “طاكسي بيض” الذي يعرض في القاعات السينمائية ابتداء من 14 فبراير المقبل.
فولان في حديثه مع “اليوم24″، أبرز أنه يرفض العمل في أي عمل يعرض عليه، بل يشترط أن يكون في المستوى المطلوب، إضافة إلى أنه يرفض المشاركة في أعمال رمضانية لسنتين متتاليتين.
وأشار فولان إلى أن السبب في رداءة بعض الأعمال الكوميدية المعروضة في رمضان، هو السرعة في إنجازها، موضحا أن الجمهور له أحقية في وصفها بـ”الحامضة” لأنه هو من يقيم مستوى الأعمال.
وأبرز فولان أنه يعيش من مدخوله من الفن لأزيد من 40 سنة، إذ قال : “الفن كيوكل أكثر من طرف ديال الخبز”، رافضا لما يقوم به فنانون الذين يمرون من أزمات مالية في إبرازها للعلن.
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