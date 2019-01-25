في حادث مآساوي.. جرار فلاحي يدهس شابا عشرينيا بتاونات

نقل شاب في العشرينيات من عمره، أمس الخميس، في وضع صحي حرج، نحو المستشفى الإقليمي في تاونات، على إثر تعرضه لإصابات خطيرة في حادث دهس تعرض له بمركز جماعة واد القصبة.

وحسب مصدر “اليوم 24″، فإن الحادث، الذي وصف بـ”المأساوي”، نجم عن دهس جرار لشاب في عقده الثاني، بمركز جماعة واد القصبة بدائرة طهر السوق، نقل على إثره بين الحياة والموت على متن سيارة إسعاف تابعة لجماعة فناسة باب الحيط في اتجاه مستشفى تاونات.

وأضاف المصدر نفسه أن الضحية تعرض لإصابات خطيرة تحت عجلات الجرار، واصفا وضعه الصحي بـ”الحرج”، في وقت ما زالت أسباب الحادث مجهولة.