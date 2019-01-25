نقل شاب في العشرينيات من عمره، أمس الخميس، في وضع صحي حرج، نحو المستشفى الإقليمي في تاونات، على إثر تعرضه لإصابات خطيرة في حادث دهس تعرض له بمركز جماعة واد القصبة.
وحسب مصدر “اليوم 24″، فإن الحادث، الذي وصف بـ”المأساوي”، نجم عن دهس جرار لشاب في عقده الثاني، بمركز جماعة واد القصبة بدائرة طهر السوق، نقل على إثره بين الحياة والموت على متن سيارة إسعاف تابعة لجماعة فناسة باب الحيط في اتجاه مستشفى تاونات.
وأضاف المصدر نفسه أن الضحية تعرض لإصابات خطيرة تحت عجلات الجرار، واصفا وضعه الصحي بـ”الحرج”، في وقت ما زالت أسباب الحادث مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر في حادث مآساوي.. جرار فلاحي يدهس شابا عشرينيا بتاونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.