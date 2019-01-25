وفاة منتج جزائري أحرق نفسه لعدم تسديد قناة ديونها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وفاة منتج تلفزيوني جزائري أمس الخميس بعد أسبوعين على إضرامه النار في نفسه في مقر محطة تلفزيونية، وذلك بسبب ديون كان يطالب بها محطة تلفزيونية، وفق ما قاله ابنه لوكالة "فرانس برس".

وكان قد أضرم المخرج يوسف قوسم النار في نفسه في السابع من كانون الثاني/يناير الحالي في مقر "دزاير تي في" بسبب عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة عن مسلسل "سأنسى وأعود" الذي بث في رمضان من العام 2017. وأعلنت وفاته أمس الخميس.

وأعربت القناة التي يملكها رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد المعروف بقربه من رئاسة الجمهورية عن أسفها، "لتحول ’خلاف تجاري’ إلى مأساة". وأضاف البيان أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير الجديد للقناة "الذي طمأنه أن الإدارة ستدرس طلبه في الغد".

أصدر نحو مئة مخرج ومنتج وممثل ومؤلف رسالة موجهة "إلى السينمائيين أنفسهم وإلى الآخرين بعد الحادثة، ونددوا من خلالها بـ"المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك التي تعيقهم عن العمل أو الديون العالقة إلى أجل غير مسمى" واستغلال المسؤولين والمتنفذين لهم.