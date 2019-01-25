برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني أبدى رغبته بالحصول على خدمات مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "برشلونة يخطط للحصول على خدمات المدافع الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وشارك أوتاميندي في 10 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من أصل 23 جولة، وهو ما سيدفع اللاعب إلى اتخاذ قرار الرحيل.

وتشتعل رغبة الرحيل لدى أوتاميندي، بسبب حرص بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام مقابل 50 مليون إسترليني في الصيف المقبل.

ويعتمد غوارديولا حاليًا على كل من جون ستونز وإيمريك لابورت في دفاع السيتيزنز، مع إشراك فينسنت كومباي عندما يكون متاحًا للعب.

وكان غوارديولا قد صرح مؤخرًا عن أوتاميندي "إنه غير سعيد، عندما يلعب فهو سعيد وعندما لا يعلب فهو غير سعيد، الكل هكذا وليس هو فقط".

واختتم "نرغب في الاحتفاظ به لكن هذا يعتمد على اللاعبين والوكلاء، أنا سعيد به لكن يمكنني فهم رغبته في لعب المزيد من الدقائق".