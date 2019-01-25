انت الان تتابع تفاصيل خبر البيت الأبيض يعد إعلاناً للطوارئ لتمويل الجدار الحدودي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 11:21 صباحاً - ذكرت محطة "سي.إن.إن" التلفزيونية، يوم الخميس، نقلاً عن وثائق داخلية، أن البيت الأبيض يجهز إعلاناً للطوارئ قد يصدره الرئيس دونالد ترامب؛ كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية.

وقال مسؤول بالحكومة للمحطة التلفزيونية، إنه جرى تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي. وذكرت "سي.إن.إن" أن مستشاري ترامب ما يزالون منقسمين بشأن القضية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قدمت فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلاً في مجلس الشيوخ يفتح مؤقتاً الحكومة الأمريكية، المغلقة جزئياً منذ 34 يوماً بسبب طلب ترامب تمويل الجدار.

وحث الرئيس الأمريكي، الكونغرس، في وقت سابق من يناير الجاري، على منحه 5.7 مليارات دولار هذا العام لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، لكن لم يعلن حالة الطوارئ الوطنية التي تخول له تمويل الجدار بمعزل عن الكونغرس.

وذكر ترامب، الذي يواجه معارضة ديمقراطية في الكونغرس بشأن الجدار، في خطاب تلفزيوني أن هناك أزمة أمنية متنامية على الحدود الأمريكية المكسيكية.

لكن بعد أيام من الإشارة إلى احتمال استخدام صلاحياته الرئاسية لإعلان حالة طوارئ كخطوة أولى صوب توجيه الأموال لبناء الجدار دون موافقة الكونغرس، بدا ترامب مستعداً بدلاً من ذلك لمواصلة السعي للوصول إلى حل للأزمة مع الكونغرس.

وتواصل الحكومة الأمريكية إغلاق الحدود جزئياً، منذ منتصف ديسمبر الماضي؛ بسبب طلب ترامب تمويل إنشاء الجدار الذي قال إنه ضروري لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين ومنع دخول المخدرات.

وكان الديمقراطيون ومعارضون آخرون لبناء الجدار الحدودي هددوا باتخاذ إجراء قانوني إذا أصدر ترامب الأمر، قائلين إنه يستخدم مزاعم زائفة ويفتعل أزمة لتنفيذ تعهده الانتخابي ببناء الجدار الذي قال في ذلك الوقت إن المكسيك ستموله. ورفضت الحكومة المكسيكية ذلك.