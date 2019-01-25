صحيفة بريطانية ترى أن ترامب سيزيد فنزويلا "خراباً" وأخرى تعده "منقذاً" لها

الخليج 365/ بغدادتباينت اراء الصحف البريطانية، اليوم الجمعة، ازاء موقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن تطورات الاوضاع في فنزويلا، ففيما رأت صحيفة "الغارديان" أن ترامب سيزيد فنزويلا "خراباً"، عدته "ديلي تلغراف" منقذاً لها.

وقالت صحيفة "الغادريان" إن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعرف شيئا عن الأزمة في فنزويلا، وقد يزيد البلاد خرابا على خراب، مشيرة الى أن تهديد ترامب المبطن بالتدخل العسكري في فنزويلا، عندما تحدث عن كل الخيارات، يعد مقامرة غير محسوبة العواقب. فهو عندما دعم المعارضة علنا إنما تحدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شخصيا.



وتابعت إذا رد مادورو على هذا التحدي، مثلما فعل من قبل باستعمال العنف في قمع المعارضين أو اعتقل الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يرفضون أوامره بمغادرة البلاد، فإن ترامب سيجد نفسه أمام خيارين: إما التصعيد بإرسال قوات أمريكية أو تحمل إهانة مذلة.

وترى الغارديان أن زعيم المعارضة، خوان غوايدو، يحظى بدعم الكثيرين في فنزويلا، إن لم يكن يحظى بدعم الأغلبية. ولكن لا يعرف موقف قادة الجيش منه، وما إذا كانوا سيدعمون توليه السلطة.

وإذا بقي الجيش وفيا للرئيس مادورو، فإن ترامب ومستشاره للأمن القومي، جون بولتون، الذي قاد الحملة من أجل تغيير النظام في كاراكاس، يكونان قد فشلا في تحقيق أبجديات الانقلاب العسكري وهو ضمان أن يكون السلاح في صفك.

ويضيف كاتب التقرير أن هذا ليس مفاجئا لأن ترامب لا دراية له بفنون السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. وبعد سلسلة من الاستقالات في حكومته خلال عامين من ولايته، أصبح في حاجة ماسة إلى الخبرة السياسة الكبيرة والاستشارة عالية المستوى.

والدليل على قلة الخبرة في فريق ترامب، بحسب تقرير الصحيفة، هو أنه طلب الاستشارة لحل أزمة الإغلاق الحكومي من صهره، غاريد كوشنر، وهو قليل الخبرة في مجال السياسة، مثلما هو حال الذين كلفهم ترامب بالسياسة الخارجية خلفا للمستقيلين من حكومته، وهم يجهلون الكثير عن العالم خارج الولايات المتحدة.

ويصيف التقرير أن رؤية هؤلاء المسؤولين القصيرة قد يكون لها أثر سلبي على ما بقي من وجود ترامب في البيت الأبيض. فالمطلوب من المستشارين أن يتمتعوا بالهدوء والرزانة عندما يلجأ ترامب إلى المواقف المرتجلة وغير المحسوبة لتشتيت الانتباه مثما فعل في قضية فنزويلا. وهذا ما لم يفعله المسؤولون في البيت الأبيض.

"ترامب قد ينقذ فنزويلا"

صحيفة "ديلي تلغراف"، رأت في تقرير لها، أن ترامب قد يكون الرجل الذي يسقط حكم مادورو وينقذ فنزويلا.

ويرى كاتب التقرير أن الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بخصوص فنزويلا ضروريا في بلاد ينخرها الفقر والعنف. فانهيار فنزويلا من أكبر المآسي الإنسانية المعاصرة، والمؤسف أكثر أن هذا المصير لم يكن حتميا. فقد وصل عنف العصابات إلى حد مقتل طفل واحد كل 8 ساعات، ومقتل بالغ واحد كل 25 دقيقة، فيما تبحث النساء عن الطعام بين أكوام القمامة.

ويضيف كاتب التقرير أن ترامب قد لا يكون الحل المفضل لهذه الأزمة ولكن تدخله هذا الأسبوع كان حاسما وفعالا. فالمشكلة هي نيكولاس مادورو، الذي انتهج سياسة سلفه، هوغو تشافيز، الاشتراكية المتطرفة، والتي أدت بالبلاد إلى الهاوية.

وبعد ساعة واحدة من إعلان موقف ترامب، تلقى غوايدو دعم الأرجنتين والبرازيل وكندا وكوستا ريكا وبراغواي وبيرو، وتجمع الآلاف في كاراكاس لتحية الزعيم المعارض.

وتتحرك الآن قوى الديمقراطية، بحسب الكاتب، لتنحية مادورو بدعم متزايد في أمريكا اللاتينية، وقد عرض ترامب التنسيق في هذا المجال.

وهو يسعى إلى تقديم ما يستطيع لدعم غوايدو، البالغ من العمر 35 عاما، ودعم التغيير من داخل البلاد.

وقد بدأ ترامب بالعقوبات على فنزويلا، ولكن تبين له أنها لا تنفع مع مادورو الذي يحمل الولايات المتحدة مسؤولية كل مكروه يقع في بلاده. وتشديد العقوبات لن يزيد الشعب إلا معاناة، وهو لا يجد الدواء والمواد الأساسية الأخرى.

ويقول تقرير الصحيفة إن ترامب يعمل الآن مع دول حليفة مثل البرازيل وكولومبيا، ويعرض عليها التنسيق والقوة المال، بمنح 100 مليون دولار لمساعدة اللاجئين، والتعهد بإرسال مساعدات إنسانية بكميات كبيرة إلى فنزويلا إذا ترك مادورو السلطة.

ويضيف أن ترامب لا يتظاهر بأنه رجل السلم، فهذا ليس أسلوبه. فقد كشف صراحة أن الخيار العسكري مطروح مع الخيارات الأخرى.

