انت الان تتابع روسيا تدعم فنزويلا: نحذر أمريكا من التدخل العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا ستواصل دعمها لفنزويلا، وستحمي سيادة كاراكاس، قائلا: "بينما نراقب تطورات الوضع في فنزويلا، نرى سعي مجموعة معينة من الدول والولايات المتحدة من بينها لاستخدام المنصات والمنابر المختلفة، بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية، لزيادة الضغط على فنزويلا الصديقة بذرائع مختلفة، متأكد تماما من أن الفترة المقبلة ستفرز محاولات جديدة لتشويه سياسة كراكاس، وصب الزيت على نار العمليات الداخلية الصعبة التي تحدث هناك، ومنع القوى البنّاءة من المساهمة في الحوار، وبصورة عامة، تحويل هذه البوصلة الإقليمية نحو الضغط".

وذكر ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "على ما يبدو، يتعين علينا توضيح موقفنا مرة أخرى، لقد دعمنا فنزويلا الصديقة، شريكنا الاستراتيجي، وسنواصل دعمها، سنقف في صف واحد مع هذا البلد لحماية سيادته، وسيستمر التعاون المادي والعملي بين روسيا وفنزويلا في مختلف المجالات"،