انت الان تتابع خارجية تركيا: أردوغان أمر بتدويل قضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجب طيب أردوغان رئيس تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الوقت حان لفتح تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره لتحويل القضية إلى مستوى دولي، وأمر بالاستعداد لنقل القضية إلى مستوى دولي، كما أن مقررا خاصا من الأمم المتحدة سيزور تركيا قريبا للبدء بإجراء التحقيق الدولي، مضيفا أن تركيا أجرت تحقيقا عادلا وشفافا في قضية خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، وهناك دولا عدة لم يسمها، حاولت التغطية على جريمة القتل، وطي القضية.

وأول من أمس الثلاثاء، اعتبر أوغلو، أن تركيا تعاملت مع القضية بالمبادئ، قائلا: "اتخذنا خطوات استراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية، وتركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في جريمة قتل خاشقجي، وستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة".