انت الان تتابع خارجية تركيا: أردوغان أمر بتدويل قضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رجب طيب أردوغان رئيس تركيا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الوقت حان لفتح تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره لتحويل القضية إلى مستوى دولي، وأمر بالاستعداد لنقل القضية إلى مستوى دولي، كما أن مقررا خاصا من الأمم المتحدة سيزور تركيا قريبا للبدء بإجراء التحقيق الدولي، مضيفا أن تركيا أجرت تحقيقا عادلا وشفافا في قضية خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، وهناك دولا عدة لم يسمها، حاولت التغطية على جريمة القتل، وطي القضية.
وأول من أمس الثلاثاء، اعتبر أوغلو، أن تركيا تعاملت مع القضية بالمبادئ، قائلا: "اتخذنا خطوات استراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية، وتركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في جريمة قتل خاشقجي، وستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة".
من ناحية أخرى، أعرب أوغلو، في مقابلته مع الإذاعة التركية "A Haber"، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتكوين منطقة آمنة شمالي سوريا بالتعاون مع موسكو وواشنطن، كاشفا عن مناقشته عقد اجتماع حول لجنة الدستور السوري مع نظيره الروسي.
وذكر: "نحن نستطيع تشكيل المنطقة الآمنة في شمال سوريا، ومستعدون للتعاون مع أمريكا أو روسيا بهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه "ربما تتغير مسافة 20 ميلا المحددة لتشكيل المنطقة الآمنة حسب الوضع الجغرافي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: أردوغان أمر بتدويل قضية خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.