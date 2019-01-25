الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 59 قتيلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا، خلال الأيام الأخيرة، لتبلغ 59 قتيلا، وقد تشهد مزيدًا من الارتفاع، إثر فقدان 25 شخصًا، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث.

وتم إجلاء نحو 3400 شخص بعد أمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت جنوب جزيرة سولاويسي في جنوب البلاد، وتسببت بفيضان مجاري المياه.

وتحدثت آخر حصيلة للضحايا الخميس، عن سقوط قتيل. وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكاسار عاصمة الجزيرة. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الأربعاء. وتشهد إندونيسيا باستمرار فيضانات وانهيارات أرضية.