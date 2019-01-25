"العفو الدولية" تنتقد اعتقالات إيران.. حملة قمع مخزية

قالت منظمة العفو الدولية إن "إيران اعتقلت أكثر من 7 آلاف شخص العام الماضي في حملة قمع مخزية".

ويأتي التقرير الجديد، الذي نشر الخميس، في الوقت الذي أطلقت فيه الولايات المتحدة سراح مذيعة أمريكية تعمل لصالح التلفزيون الرسمي الإيراني بعد أن تم اعتقالها بناء على مذكرة تقدم بها شاهد في واشنطن.

ودانَ مسؤولو النظام الإيراني ووسائل الإعلام الحكومية على نطاق واسع اعتقال المذيعة، مرضية هاشمي.

بيد أن منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين أشارتا إلى حملة الاعتقالات والمضايقات واسعة النطاق للصحافيين في إيران.

واعتقلت إيران ما لا يقل عن 50 عاملاً في مجال الإعلام عام 2018، كما حكم على 20 شخصاً في الأقل بـ"السجن القاسي أو بالسجن بعد محاكمات جائرة"، وفق "العفو الدولية.