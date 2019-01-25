السلطات الامريكية تفرج عن مذيعة قناة ايرانية بعد 11 يوم اعتقال

أفادت وسائل اعلام ايرانية، الجمعة، بأن السلطات الامريكية أفرجت عن مذيعة قناة "برس تي في" الايرانية مرضية هاشمي بعد اعتقال دام 11 يوما.
وقالت وكالة "تسنيم" الايرانية للانباء، إن "المشرف على مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن مهدي عاطفت أعلن أنباء الافراج عن المذيعة مرضية هاشمي بعد ظهر يوم الاربعاء".
واشارت الوكالة الايرانية الى أن السلطات الامريكية اعتقلت مذيعة قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة باللغة الانجليزية، في واشنطن، لأسباب مجهولة.
وأوضحت أن هاشمي أعتقلت في مطار "سانت لويس لامبرت" الدولي ومن ثم جرى نقلها من قبل "FBI" الى احد المراكز الأمنية.
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