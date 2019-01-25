بعد رفضها تصدير الأسلحة للسعودية.. ألمانيا تزود قطر بمنظومة صواريخ وأجهزة حساسة

الخليج 365/ بغدادأبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أعضاء البرلمان بأن الحكومة وافقت على تزويد قطر بأربعة أنظمة صواريخ بحرية طورتها ألمانيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في رسالة وجهها ألتماير للبرلمان يوم 23 كانون الثاني الحالي، ولم تذكر الرسالة قيمة الصفقة.

وأوضح ألتماير في رسالته أن الصفقة تشمل أيضا 85 جهاز رادار مزدوج وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ إلى هدفه، مضيفا أن بلاده ستصدر الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، في حين سيتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة.

