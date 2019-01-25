أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أعضاء البرلمان بأن الحكومة وافقت على تزويد قطر بأربعة أنظمة صواريخ بحرية طورتها ألمانيا والولايات المتحدة.
جاء ذلك في رسالة وجهها ألتماير للبرلمان يوم 23 كانون الثاني الحالي، ولم تذكر الرسالة قيمة الصفقة.
وأوضح ألتماير في رسالته أن الصفقة تشمل أيضا 85 جهاز رادار مزدوج وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ إلى هدفه، مضيفا أن بلاده ستصدر الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، في حين سيتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة.
وتأتي موافقة الحكومة الألمانية هذه في الوقت الذي أوقفت برلين فيه جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق أمني سعودي، في أكتوبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفضها تصدير الأسلحة للسعودية.. ألمانيا تزود قطر بمنظومة صواريخ وأجهزة حساسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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