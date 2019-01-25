ايران تتهم روسيا بتعطيل منظومة S-300 خلال القصف الاسرائيلي على سوریا

الخليج 365/ بغداداتهم رئیس لجنة الأمن القومي و السیاسة الخارجیة في البرلمان الايراني، الجمعة، الدفاع الجوي الروسي بتعطيل منظومة S-300 الروسية المنتشرة في الاراضي السورية خلال القصف الاسرائيلي.

وقال حشمت الله فلاحت بیشه، في تصريح اورته وكالة "ارنا" الايرانية الرسمية، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسیة S-300 المنتشرة في سوریا یتم تعطیلها خلال الهجوم الصهیوني على هذا البلد".



واضاف أن "الكیان الصهیوني ادعىا في الأیام الماضیة بعد الهجوم على البنیة التحتیة في سوریة، أنه الحق اضرارا بقوات المستشارین الإیرانیین على الأراضي السوریة".

وأوضح بیشه، في تصريحه الذي ادلاه بعد عودته من أنقرةأن "هناك نقد جاد یوجه الى روسیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة S 300 حین یشن الكیان الصهیوني هجماته على سوریا".

وتابع قائلا "إذا كانت منظومة S-300 الروسیة تعمل بشكل صحیح، فإن الكیان الصهیوني لا یستطیع شن هجماته على سوریا بسهولة"، مشيرا الى أن "هناك نوعا من التنسیق بین الهجمات الصهیونیة والدفاع الجوی الروسي المتمركز فی سوریا".

وأعلن فلاحت بیشه في جزء آخر من تصریحاته، "كنت في غضون ساعات قلیلة بعد واحدة من الهجمات الصهیونیة في المكان؛ الأرقام التی یعلنها الصهاینة غیر صحیحة، وهذه التصریحات مجرد تخرصات".

واعتبر أن "الهدف الصهیوني المتمثل في العمل العسكري في سوریا، هو زعزعة الاستقرار في هذا البلد"، قائلاً: "إنهم یریدون إجبار إیران على الرد لخلق تحدٍ جدید في سوریا".

