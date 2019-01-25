الجمهوريون والديمقراطيون يواصلون المفاوضات بالكونجرس لإنهاء الإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استأنف زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي المفاوضات للخروج من "الإغلاق الجزئي" للإدارات الفيدرالية، بضوء أخضر من البيت الأبيض الذي بات يؤيد قانون ميزانية مؤقتا شرط أن يتضمن مبلغا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.



وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة، الخميس، أن رئيس مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر "اجتمعا ليريا ما إذا كان من الممكن الخروج من المأزق" في الميزانية، الذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد أسابيع من الإغلاق، تتركز المفاوضات على قانون مالي مؤقت لثلاثة أسابيع.

وقالت سارة ساندرز إن هذا الحل "لن يكون مفيدا إلا إذا تضمن مبلغا كبيرا مخصصا للجدار" الذي يريد الرئيس دونالد ترامب بناءه للحد من تدفق المهاجرين.

ويعارض الديمقراطيون حتى الآن هذا الجدار الذي يعتبرونه "لا أخلاقي" و"غير فعال".. ويقترحون تمويل إجراءات أخرى للمراقبة والأمن على الحدود، خصوصا عند نقاط الدخول.

وصرح السناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس ترامب.. وقال "إلى أصدقائي الديمقراطيين: المال للجدار ضروري ليمر هذا الاتفاق.. لن يكون جدارا أسمنتيا".

وأشار جراهام إلى أن مهلة الأسابيع الثلاثة يمكن أن تسمح للجمهوريين والديمقراطيين بالتوصل إلى اتفاق أوسع، وسيكون ترامب مستعدا لتوقيعه، مضيفا: يجب على كل طرف أن يبرهن قبل ذلك على "حسن نية".

وقبل استئناف المفاوضات بين زعيمي الكتلتين في الكونجرس في اليوم الرابع والثلاثين من الشلل الجزئي للإدارات في الولايات المتحدة، لم يحصد اقتراح تقدم به ترامب لتجاوز الأزمة تأييد العدد المطلوب من أعضاء المجلس للتصويت عليه.

ويتضمن الاقتراح رصد أموال للجدار على الحدود مع المكسيك إلى جانب تنازل متعلق بمصير مليون مهاجر غير شرعي.. وكان يحتاج إلى ستين صوتا ليُحال إلى التصويت في مجلس الشيوخ، لكنّ الأمر كان متعذرا لأنّ الجمهوريين لا يملكون سوى 53 من أصل 100 مقعد في المجلس المذكور.