أردوغان: صدمني قرار ترامب بشأن فنزويلا

دبي - بواسطة محمد فارس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه صدم بتصريح نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا الذي اعترف فيه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد بدلا من رئيسها الشرعي.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا جرت في أنقرة اليوم الخميس: "كشخص يؤمن بالديمقراطية صدمت بموقف ترامب إزاء الوضع في فنزويلا. إن الذين يكافحون من أجل الديمقراطية عليهم الاعتراف بنتائج صناديق الاقتراع. إننا ضد أي أفعال غير ديمقراطية". © Reuters الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأردوغان: صدمني قرار ترامب بشأن فنزويلا

وأضاف الرئيس التركي أن ما يجري في فنزويلا غير مقبول، معبرا عن ثقته بقدرة مادورو على تجاوز الأزمة، وبأن الشعب سيواصل دعم "قائده الذي انتخبه".

وعبر أردوغان عن تقديره لوقوف مادورو إلى جانب السلطات التركية خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي مرت بها البلاد صيف 2016، قائلا إن الرئيس الفنزويلي "اتصل بنا دون تأخر للإعراب عن دعمه إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة".

المصدر: وكالات