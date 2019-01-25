إلقاء القبض على من تسبب في حمل امرأة في غيبوبة

دبي - بواسطة محمد فارس ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مرتكب الاعتداء الجنسي على امرأة حملت وولدت رغم أنها ترقد في المستشفى في غيبوبة منذ 14 عاماً. المشتبه به هو أحد المقربين من الضحية، فمن هو؟ © picture-alliance/AP Photo/L. Heald Provided by Deutsche Welle

ألقت الشرطة في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على مشتبه به بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة حملت وضعت طفلاً رغم أنها ترقد في غيبوبة منذ سنوات. وذكرت مصادر من الشرطة في مدينة فينيكس أن المشتبه به يعمل كممرض في مركز هاسييندا للرعاية الصحية الذي ترقد فيه الضحية، حسب ما جاء في موقع "فوكوس" الألماني. وأضاف الموقع الألماني أن الشرطة عثرت على المشتبه به بعد أن قامت باختبار للحمض النووي (دي إن إيه) لتحديد المشتبه به المحتمل، شمل العاملين في المركز الصحي أيضاً.

وحسب وسائل إعلام محلية ذكرتها رويترز، فإن المرأة التي ترقد في غيبوبة جاءتها آلام المخاض في 29 ديسمبر/ كانون الأول ووضعت صبياً. وأضافت التقارير أن أحداً لم يكن على علم بأن المرأة حامل ولا حتى طاقم الرعاية الصحية، الذي لم يفهم في بادئ الأمر سبب أنينها. وقال رئيس الشرطة تومي تومبسون إن الطفل في صحة جيدة، فيما صرح محامي أقارب الضحية أن عائلة المرأة تعتني بالطفل. أما رئيس مركز الرعاية الصحية فقد استقال من منصبه بعد الاعتداء الجنسي، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقاً للمحققين، فإن الممرض، البالغ من العمر 36 عاماً، محتجز الآن على ذمة التحقيق ولم يدل حتى الآن بأي تصريحات حول الاتهامات الموجهة له. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المشتبه به قد اعتدى على الضحية جنسياً عدة مرات أو اعتدى أيضاً على أشخاص آخرين في هذا المركز الصحي أو مراكز أخرى من قبل، بحسب موقع "فوكوس" الألماني. يذكر أن الضحية أصيبت في حادث غرق أدى بها إلى غيبوبة.

ع.اع/ ي.أ