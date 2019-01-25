وزير دفاع فنزويلا يؤكد حدوث «انقلاب» في البلاد ضد مادورو

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم نيكولاس مادورو - صورة أرشيفية

أكد وزير دفاع فنزويلا، فلاديمير بادرينو، حدوث انقلاب في البلاد ضد الرئيس، نيكولاس مادورو.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: «أؤكد حدوث انقلاب ضد الهياكل المؤسساتية والديمقراطية والرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو».