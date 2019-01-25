غوتيريش: العالم يشهد "تفككا" مثيرا للقلق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش متحدثا في منتدى دافوس الاقتصادي في 23 كانون الثاني/يناير 2019

اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس في منتدى دافوس، أن العالم يشهد "تفككا" مثيرا للقلق وخصوصا بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وقال "إن العلاقات بين القوى الرئيسية العالمية، روسيا والولايات المتحدة والصين، لم يسبق أن شهدت الخلل الذي تشهده اليوم" متحدثا عن وضع "كارثي نوعا ما".

وأضاف ان "وضوح موازين القوى في تراجع" داعيا الى الدفاع عن المقاربة المتعددة الطرف في العلاقات الدولية.

وتخوض الولايات المتحدة والصين مواجهة تجارية غير معلومة النتيجة. كما يبدو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو تزداد توترا يوما بعد يوم على خلفية شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية، واتهام روسيا اخيرا الدول الغربية ب "التدخل" في أزمة فنزويلا.

وتابع الامين العام "نحن نعيش في عالم تزيد فيه المشاكل تفككا وكذلك الحلول" مؤكدا أنه "اذا لم يحصل توجه معاكس فنحن في طريقنا الى كارثة".