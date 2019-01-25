أبو الحسن: المراوحة بالملف الحكومي هي سيدة الموقف

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب ​هادي أبو الحسن​ في حديث إذاعي إلى ان "الواقع يشير الى ان المراوحة بالملف الحكومي هي سيدة الموقف وهذا أمر لا يطمئن وعلى كل الاطراف السياسية أن تكون لديها ارادة ل​تشكيل الحكومة​".

وأوضح ان المشكلة في عملية تشكيل الحكومة ليست في توزيع الحقائب بل المشكلة هي في الارادة والقرار الجدي لتأليفها، مؤكدا انه "لم تنضج عملية اتخاذ هذا القرار حتى الساعة".