أبو الحسن: المراوحة بالملف الحكومي هي سيدة الموقف

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في حديث إذاعي إلى ان "الواقع يشير الى ان المراوحة بالملف الحكومي هي سيدة الموقف وهذا أمر لا يطمئن وعلى كل الاطراف السياسية أن تكون لديها ارادة لتشكيل الحكومة".
وأوضح ان المشكلة في عملية تشكيل الحكومة ليست في توزيع الحقائب بل المشكلة هي في الارادة والقرار الجدي لتأليفها، مؤكدا انه "لم تنضج عملية اتخاذ هذا القرار حتى الساعة".
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