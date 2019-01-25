الجسر: الحكومة طار انتظارها ومن المفترض الوصول الى حل الاسبوع القادم

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ الى ان الاتصالات حول الملف الحكومي اعطت مناخا ايجابيا وهي مبيّنة على خرق تحقق، والحكومة طار انتظارها ومن المفترض الوصول الى حل الاسبوع القادم.

واشار الجسر في حديث اذاعي، الى ان رأيه الخاص يؤكد دستورية تفعيل حكومة تصريف الاعمال، ولا شيء يمنع اجتماع الحكومة لامر طارئ وضروري، وهناك مسألة ​الموازنة​ الاكثر من ضرورة للانفاق العام.