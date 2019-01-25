توقيف سوريين في اللبوة سرقا مبلغ 5 ملايين ليرة من مركز الرعاية الصحية

تمكن عناصر مخفر اللبوة بناء للبلاغ الذي تقدمت به إدارة مركز الرعاية الصحية في ​بلدة اللبوة​ في ​البقاع الشمالي​ على أن مجهولين دخلوا بواسطة الخلع والكسر وسرقوا مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية من صندوق المركز، من إلقاء القبض على السوريين م.ا وف.ا، وتم تسجيل إعترافهما بعملية السرقة خلال التحقيق معهما. وقد تم توقيفهما بناء لإشارة ​القضاء​ المختص.

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