جريح في انقلاب سيارة في صيدا

أفادت معلومات صحفية عن ​انقلاب سيارة​ من نوع مرسيدس على طريق الفوار في ضاحية صيدا الشرقية، ما ادى الى اصابة سائقها ع.خ بجروح عملت عناصر ​الصليب الأحمر​ على نقله الى ​مستشفى​ الهمشري في صيدا.

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