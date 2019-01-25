الفرزلي: لا معنى لكلمة حصر الامر في الاسبوع المقبل اذا لم يكن تشكيل الحكومة

اعتبر نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، في حديث اذاعي أن "المسألة الرئيسة في ​لبنان​ في وضع الزمن الفاصل وتصريح رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، لما وصفه بحسم الامر الاسبوع المقبل"، مشيرا الى أنه "لا معنى لكلمة حصر الامر في الاسبوع المقبل اذا لم يكن ​تشكيل الحكومة​".

ولفت الى أنه "لم يعد هناك خيارات، حسم الامر يعني التشكيل لأنه حتى اليوم الحكومة في وضع تصريف الاعمال"، مشيرا الى أنه "اذا كانت هناك مراهنات ضمنية اقليمية أو دولية على أن ​الوضع المالي​ والاقتصادي والحملات المتتالية التي حاولت أن تنال من ارادة عدم الرضوخ كما صرح رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ بعد زيارته للحريري، اعتقد أنه لم يعد هناك أفق للتأخير".

وأضاف: "الفريق الذي كان مستهدفا جراء الحملات الاعلامية والمالية كان "​التيار الوطني الحر​" ليقدم التنازلات"، مؤكدا أنه متفائل "بصرف النظر عن الالتزام بالمواعيد التي أعلنها الحريري، مؤمن أن الغد سيكون أفضل".