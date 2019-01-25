كرامي: لا يوجد اي تشاور او معلومات عن التأليف سوى الذي نسمعه في الصحف

اشار النائب ​فيصل كرامي​ الى انه لا يوجد اي تشاور او معلومات عن التأليف سوى الذي نسمعه في الصحف، ونحن متمسكون بالنواب الستة، ولكن حفاظا على الايجابية المطلوبة لتأليف الحكومة طرحنا بدائل من خارج النواب اذا كان يريح رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الذي تعاطينا معه بإيجابية ولم نصر على حقيبة معينة، واكثر من هذه الايجابية لتأليف الحكومة لم يتعاط اي فريق اخر.

واوضح كرامي في حديث اذاعي، انه عند الدخول الى الحكومة كل الوزراء ينسقون فيما بينهم لمصلحة لبنان، ومن الاكيد انه حين ندخل الحكومة سننسق مع ​الرئيس ميشال عون​.