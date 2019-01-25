ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 107 قتلى

أعلنت الحكومة المكسيكية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب للنفط في وسط المكسيك إلى 107 قتلى وأربعين جريحا بعد ستة أيام على وقوع هذه الكارثة.
وكان لصوص ثقبوا الأنبوب لسرقة محروقات في 18 كانون الثاني، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من النفط في بلدة تلاويليلبان التي تبعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو.
وجذب هذا التسرب حوالى 700 من سكان البلدة الذين وصلوا وبعضهم في عائلات كاملة، لجمع الوقود في غالونات وفاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.
وجاءت هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.
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