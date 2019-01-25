هيومن رايتس ووتش: تحقيقات السعودية بشأن معاملة المعتقلين تفتقر إلى المصداقية

رأت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" أن التحقيقات التي تجريها السلطات ​السعودية​ بشأن معاملة المعتقلين تفتقر إلى المصداقية. ورأت انه "على السلطات السعودية السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى المعتقلين في سجونها".

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