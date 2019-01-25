اليمن تنتقد موقف المبعوث الأممي إزاء عرقلة الحوثي تنفيذ اتفاق السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - أ ش أ:

انتقدت الرئاسة اليمنية، موقف مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إزاء عرقلة ميليشيات الحوثي تنفيذ اتفاق "السويد" بشأن محافظة الحديدة.

وقال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الجمعة، إنه منذ اتفاق ستوكهولم، ومازالت الأمور كما لو أنها في يومها الأول.

وأضاف العليمي أن التراخي في تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح في تسمية المُعرقلين يشجع هذه الاستفزازات ويدفع الأمور إلى الفشل، لافتا إلى أن ما تقوم به الميليشيات من أعمال تصعيدية لا تشير إلى وجود أي نوايا للسلام.