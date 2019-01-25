انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل جنوب أستراليا بسبب موجة حر

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - د ب أ:

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل ومنشأة تجارية في ولاية فيكتوريا بجنوب أستراليا، بسبب موجة حر ضربت المنطقة اليوم الجمعة.

وتعطلت الكثير من مولدات الكهرباء بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي بلغت 45 درجة مئوية في العديد من مناطق ولاية فيكتوريا، حسب وسائل إعلام محلية.

ووصلت درجة الحرارة إلى 42.3 درجة في ملبورن اليوم الجمعة، مما تسبب في فوضى مرورية حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 إشارة مرور.

وسجلت أديلايد رقما قياسيا قدره 46.6 درجة مئوية يوم الخميس ، في حين سجلت بورت أوجاستا /300 كيلومتر إلى الشمال / مستوى قياسيا بلغ 49.5 درجة مئوية ، مما يجعلها أعلى درجة حرارة في العالم تسجل في مدينة ساحلية.

واندلعت حرائق غابات شرق ملبورن اليوم الجمعة ، لكن درجات الحرارة في المدينة انخفضت 12 درجة في غضون دقائق بعد ظهر الجمعة، مع تحرك موجة باردة.