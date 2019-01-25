"كرباج وتعدي وإلغاء امتحان".. قصة سحل طالب لمعلمة في مدرسة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

على مدار 5 أيام ماضية شهدت المدرسة الثانوية التجارية المشتركة بمدينة كفرالشيخ، واقعة سحل طالب بالصف الأول بنفس المدرسة، لمعلمة تلاحظ عليه في لجنة رقم 7، عقب انتهاء امتحان مادة الجغرافيا، لاحتفاظها بـ"كرباج" خاص به، أثناء ملاحظتها في اللجنة، ورفضها منحه إياه.

البداية

رصد "الخليج 365"، بداية الواقعة عندما تقدمت "عواطف م.م"، 31 سنة، معلمة لغة فرنسية، بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة، يوم الاثنين الماضي، ببلاغ إلى مأمور قسم أول شرطة كفرالشيخ، تتهم فيه الطالب "جمال ع إ"، 17 سنة، بالصف الأول الثانوي التجاري، بسحلها من خلال جرها في ممر الطابق الثالث بالمدرسة، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات بوجهها ويديها.

وقالت المعلمة، في بلاغها، إنها أثناء أعمال الملاحظة باللجنة رقم 7 بالمدرسة في مادة "الجغرافيا" لاحظت إخراج الطالب المذكور"كرباج حديدي، كان يخفيه في طيات ملابسه، لتهديد زميل له في نفس اللجنة، كانا تشاجرا سابقًا، فتحفظت على الكرباج طوال فترة الامتحان، ورفضت منحه إياه حتى حدثت واقعة سحلها منه.

أول رد من التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفرالشيخ، في يوم الواقعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، حيال واقعة تعدي طالب على المعلمة، بسحلها عقب انتهاء امتحان مادة الجغرافيا، وجرى إخطار المديرية للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ووجه بتوقيع أقصي عقوبة على الطالب.

وتبين من رد مديرية التربية والتعليم في كفرالشيخ، أن لجنة من الإدارة التعليمية، توجهت للمدرسة لإجراء التحقيقات اللازمة وأخذ أقوال المعلمين والمعلمة، كما توجهت المعلمة لمستشفى كفر الشيخ العام لعمل تقرير طبي، وجرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على حقيقتها من خلال الاستماع إلى شهود الواقعة.

المعلمة تتحدث

"غفلني وحاول خطف الكرباج فمسك إيدي وظل يجرجرني في ممر الدور الثالث ولم أشعر بنفسي إلا بعد ما زمايلي فوقوني"، تلك كانت كلمات "عواطف م.م"، 31 سنة، معلمة اللغة فرنسية، لـ"الخليج 365"، لترصد واقعة سحلها من الطالب عقب الانتهاء من فترة الامتحان.

تقول المعلمة إنها أثناء توزيع أوراق الأسئلة والإجابة "البوكليت"، لامتحان مادة الجغرافيا خلال عملها كملاحظة في لجنة رقم 7 بالمدرسة، لاحظت الطالب المذكور يخرج كرباج من طيات ملابسه ويحاول التعدي على زميل له، فأخذته منه وتحفظت عليه لعدم وجود مراقب دور كي تسلمه له.

وتضيف أنها عقب الانتهاء من الامتحان، وأثناء وقوفها على باب اللجنة طلب منها الطالب الكرباج الخاص به فرفضت وحاول الطالب مرة أخرى استعادته منها فأصرت على موقفها بالرفض موضحة له بأنها تسلمه لمدير المدرسة وعليه التوجه إليه لحصوله على الكرباج من المدير.

تكشف المعلمة لـ"الخليج 365"، عن مغافلة الطالب لها دون أن تراه وحاول خطفه من يديها بالقوة فكانت ممسكة بـ"الكرباج" لعدم تركه بسهولة للطالب وفي وسط إصراره للحصول عليه أمسك بيديها حتى سحلها كاملًا بطول الممر الخاص بالطابق الثالث التي تقع فيه اللجنة رقم 7 ووسط استغاثتها تعرضت للاغماء ولم تشعر بنفسها إلا بعد إفاقتها من زملاء العمل في المدرسة.

التحقيق مع مدير المدرسة

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، في يوم الواقعة الاثنين الماضي، إحالة مدير مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بمدينة كفرالشيخ، ومسئول الأمن بالمدرسة، ومراقب الدور الثالث في امتحانات المدرسة، للتحقيق؛ لتقصيرهم الشديد في واقعة سحل معلمة من الطالب أثناء الامتحان.

واستقبلت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، المعلمة المسحولة في مكتبها برفقة عدد من ذويها، وبعض زملائها بالمدرسة للإطمئنان عليها، وطمأنتها وكيلة الوزارة باتخاذها جميع الإجراءات القانونية تجاه ما تعرضت لها من تعديات من طالب بالمدرسة، منوهة لها أن حقها لن يضيع.

قرار النيابة

ويوم الثلاثاء الماضي، أمر المستشار أحمد شفيق، مدير نيابة بندر كفرالشيخ، بإخلاء سبيل الطالب "جمال ع.إ"، 17 سنة، بالصف الأول الثانوي التجاري، ويقيم بمركز كفرالشيخ، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، في واقعة سحله المعلمة.

ووجه مدير نيابة بندر كفرالشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، للطالب تهمة التعدي على موظف عمومي أثناء تأدية عمله، محدثا بها الإصابات الوارة في التقرير الطبي رقم 415 بتاريخ 12 / 1 / 2019، عبارة عن خدوش متعددة باليد اليمنى، وكدمة بالوجه، وخدوش بالركبة اليمنى.

قررارات جديدة

يوم الخميس 24 / 1 / 2019، قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ، إلغاء امتحانات الطالب ويحمل رقم جلوس 155 انتظام، في جميع المواد الدراسية، وحرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني لعام 2019، ويعتبر العام الدراسي الحالي 2018 - 2019، بالنسبة له عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا.

وشمل قرار المحافظ حرمان الطالب ايضًا من دخول الامتحان في العام الدراسي المقبل 2019 - 2020، أي حرمانه من دخول الامتحانات عامين بداية من العام الدراسي الحالي، وإلزام إدارة المدرسة بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو القرار، وعرض أمر الطالب على لجنة الحماية المدرسية لإجراء أعمالها حيال الطالب في ضوء أحكام لائحة الأنضباط المدرسي.

إحالة للنيابة الإدارية

وتضمن قرار محافظ كفرالشيخ، إحالة جميع الأوراق الخاصة بالواقعة إلى النيابة الإدارية في كفر الشيخ، لإجراء التحقيق مع مدير المدرسة، ومسئول أمن اللجنة، للاختصاص واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهما.

جاء ذلك عقب تقدم الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ بمذكرة للمحافظ تشمل نتيجة التحقيقات بمديرية التربية والتعليم برئاسة محمد غانم رئيس إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، وفق تكليف من وكيلة الوزارة.