"كان نفسها تخلف أحمد".. منظار ينهي حياة "عائشة الفلبينية" بكفرالشيخ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

"ماريتيز جلويلير جونان"، الفلبينية الجنسية، أو عائشة الفلبينية، بعد إشهار إسلامها، انتهت حياتها بدراما مأساوية داخل غرفة عمليات مستشفى خاص بمدينة كفرالشيخ، إثر إجرائها عملية منظار بعد عمل الفحوصات الطبية المتعلقة بالحمل، رغبة منها في إنجاب طفل من زوجها المصري بعد فترة زواج دامت 6 سنوات.

18 يناير 2019 كان تاريخ نهاية "عائشة الفلبينية" داخل غرفة عمليات المستشفى الخاص، تلك كانت كلمات زوجها "مجاهد مجاهد أحمد بدران"، 45 سنة، لـ"الخليج 365"، راصدًا ما حدث لزوجته، موضحًا أنها دخلت غرفة العمليات تجري عملية المنظار في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وخرجت جثة في الساعة السابعة والنصف مساء، ثم أبلغتهم إدارة المستشفى بوفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

قال الزوج لـ"الخليج 365"، إن زوجته الفلبينية كانت تعيش معه في الإمارات منذ زواجه منها عام 2013، وقررت الرحيل إلى مصر لقضاء إجازة وسط أسرته بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، وسيرحل منها بعد أيام؛ تمهيدًا لحضور حفل عرس مقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل في القرية حيث كانت تتعلق بأسرته وبجو الريف المصري الخاص بالقرية.

وأشار إلى أنها طلبت منه العرض على طبيب لفحصها؛ لمعرفة أسباب عدم الحمل؛ لأنها كانت ترغب في إنجاب طفل وتسميه "أحمد" على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد اعتناقها الإسلام عام 2012، ومثبوت ذلك بمحكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي وبعد عرضها على الطبيب طلب منها إجراء عملية منظار داخل مستشفى خاص لبيان إذا كان هناك احتمالية لحملها طبيعيًا أو عن طريق الحقن المجهري ولكن القدر كان أسرع وتوفيت داخل حجرة عمليات المستشفى الخاص.

وأوضح أنه حتى الآن لم يجد أي رد من إدارة المستشفى الخاص عن سبب وفاتها، وهروب متكرر من الطبيب الذي أجرى العملية وكذا من إدارة المستشفى، خاصة أن زوجته استمرت في العمليات ما يقرب من 5 ساعات بالرغم من تأكيد الطبيب الذي أجرى العملية أن وقت العمليات حوالي 5 دقائق وليس 5 ساعات.

وقال الزوج لـ"الخليج 365" إنه لم يجد أي وسيلة أمامه لحفظ حقوق زوجته بالقانون، سو بتحرير المحضر رقم 339 لسنة 2019 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ، وجرى تشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي وفق قرار صادر من النيابة العامة لمعرفة أسباب وفاتها، بعدما اتهم الطبيب الذي أجرى لها المنظار، وإدارة المستشفى الخاص بالإهمال والتسبب في وفاتها، كما جرى إبلاغ السفارة الفلبينية في مصر وبدورها قررت متابعة القضية.

من جانب آخر رفض الدكتور ماجد عطية، طبيب النساء والتوليد، والذي اتهمه زوج السيدة الفلبينية بالإهمال أثناء إجراء عملية المنظار، التعليق عندما تواصل "الخليج 365" معه، مبررًا رفض التحدث لعدم إخطاره رسميًا من أي جهة بخصوص البلاغ حتى يتحدث حول الأمر.

وقال الدكتور محمد العدولي، مدير مستشفى الزهراء الخاص، بمدينة كفرالشيخ، التي أجريت فيه عملية السيدة الفلبينية، لـ"الخليج 365"، إن المستشفى ليس لها دور بخصوص إجراء العمليات، بمعنى أن كل حالة تدخل المستشفى لإجراء عملية تكون بمعرفة الطبيب المعالج، والمستشفى يقتصر دوره على تقديم الخدمة الطبية، كما أن الزوج اتهم الفريق الطبي وليس المستشفى.