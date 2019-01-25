وزير الكهرباء يكشف لمصراوي حقيقة مد رفع الدعم لـ8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ما تم تداوله عن مد فترة دعم الكهرباء لـ٨ سنوات جديدة، عاري تمامًا من الصحة، مؤكدا أن هناك بعض التصريحات التي يتم كتابتها وفهمها دون دقة وتوضيح.

وأضاف وزيرالكهرباء، أنه جرى تعديل خطة الدولة لرفع الدعم لتصل إلى 8 سنوات، بدأت منذ 2015 الماضي حتى 2021 المقبل، ويجرى رفع الدعم نهائيًا في يوليو 2021.

وأوضح "شاكر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء كان مقرر لها خمس سنوات إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مدها ثلاث سنوات أخرى يتم الانتهاء منها في ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وقال إن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادة ولو جنيه واحد قبل إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، وفقا لخطة رفع الدعم يوليو المقبل.

وتابع أنه بعد انتهاء الفترة المحددة السالف ذكرها لدعم الكهرباء، ترفع الوزارة الدعم بشكل كامل، لكن يظل هناك دعم لمحدودي الدخل، متابعًا: "لو لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن فيه حاليًا من أعمال استقرار وتأمين التغذية الكهربائية وضمان وصوله لجموع المواطنين بشتى أنحاء الجمهورية".

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي 2018/2019، التي يتم تطبيقها منذ يوليو 2018 الماضي وحتى يوليو المقبل، كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشًا).

2 - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).