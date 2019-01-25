ماكرون يزور مصر الأحد المقبل

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر بعد، غد الأحد، للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه في عام 2017 لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الاستثمارات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة حيث تأتي في الوقت الذي يشهد فيه البلدان تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية وتتزامن مع بداية العام الثقافي "فرنسا - مصر 2019" .

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