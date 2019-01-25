أمريكا تسحب "دبلوماسييها" من فنزويلا وتطالب مواطنيها بالمغادرة

أصدرت الولايات المتحدة أمرا يقضي بمغادرة موظفيها "غير الأساسيين" من البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا، كما طالبت المواطنين الأمريكيين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بالمغادرة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أن حكومة الولايات المتحدة قادرة فقط على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا

بشكل محدود.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منظمة الدول الأمريكية إلى الاعتراف بخوان جوايدو "رئيسا بالوكالة لفنزويلا"، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق أمس مجلس الأمن الدولي بعقد

اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وكانت قد شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الأربعاء الماضي، مظاهرات حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي اليوم ذاته أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان ذي الغالبية المعارضة، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد لفترة أداء حكومة انتقالية صلاحياتها.

وأعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عدة اعترافها بشرعية جوايدو، محذرة مادورو، الذي لا تعتبر هذه الدول إعادة انتخابه رئيسا للدولة، في مايو الماضي، عملية شرعية، مع استخدام القوة ضد المعارضة.