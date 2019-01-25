مدمرتان أمريكيتان في مضيق تايوان.. ورسالة إلى الصين

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قالت الحكومة التايوانية إن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين للمرور عبر مضيق تايوان في أول عملية من نوعها هذا العام، مع زيادة واشنطن وتيرة العبور من الممر المائي الاستراتيجي وسط توتر مع الصين.
وتتسبب تلك العمليات في تأجيج التوتر مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءا منها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي للسيطرة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان في ساعة متأخرة إن السفينتين
وأضافت أن تايوان راقبت العملية عن كثب "لضمان أمن البحار والاستقرار الإقليمي"، وفقا لوكالة رويترز.
وسيُنظر على الأرجح إلى هذه الخطوة في تايوان باعتبارها علامة دعم من حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط تصاعد الخلاف بين تايبه وبكين.
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