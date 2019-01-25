حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو صاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية حتى شمالية غربية من البحر المتوسط بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، بينما يكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 250 سنتمترا.

وخلال ساعات الليل، فمن المحتمل أن تسقط أمطار محلية في الجنوب.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 9، صفد 14 – 9، طبرية 21 – 9، الناصرة 17 – 7، حيفا 18 – 12، يافا 22 – 11، القدس المحتلة 16 – 11، عسقلان 20 – 12، عين جدي (البحر الميت) 22 – 17، بئر السبع 22 – 11، أم رشرش (إيلات) 24 – 18.

كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غد، السبت، وتكون أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم. وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تسقط أمطار محلية في الجنوب.

أما يوم الأحد المقبل، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتهب رياح معتدلة حتى نشطة. وخلال ساعات الليل يتوقع أن تسقط أمطار محلية في شمالي البلاد، ويتحول الطقس إلى شتائي يوم الإثنين، مصحوبا بعواصف رعدية، وتصل الأمطار إلى شمالي النقب.