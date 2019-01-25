فاجعة في كفر قاسم: مصرع طفلين شقيقين في حريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطفلان الشقيقان معاوية ومحمد رستم صرصور مصرعيهما، وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد عائلة واحدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعة، في حريق شب في أحد المنازل في مدينة كفر قاسم.

وعلم أن الطفلين الشقيقين يبلغان من العمر ثلاثة وخمسة أعوام، وقد لقيا مصرعيهما جراء استنشاق الدخان الناجم عن حريق شب في منزل خاص في المدينة.

وكانت قد وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وعملت على تخليص الطفلين من داخل المنزل، إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ حياتهما.

وبحسب طواقم الإسعاف فإن الطفلين كانا قد فقدا الوعي، وتوقفت أجهزتهما الحيوية عن العمل، بما في ذلك التنفس والنبض، بسبب استنشاق الدخان بكثافة. ولم تجد الجهود الطبية في إنقاذهما.

كما علم أن والدي الطفلين وشقيق ثالث لهما يقل عمره عن عام قد أصيبوا بإصابات وصفت بأنها طفيفة، ناجعة أساسا عن استنشاق الدخان، وتم نقلهم إلى مستشفيي "شنايدر" و"بيلينسون" في "بيتاح تكفا".

ورجحت تقارير أولية للشرطة أن الحادث قد نجم عن انفجار في سخان الماء، ما تسبب باندلاع حريق في المنزل. في حين رجحت طواقم الإطفاء أن سبب الحريق هو خلل في جهاز كهربائي.