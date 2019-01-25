انت الان تتابع تفاصيل خبر المشرف الأممي على هدنة الحديدة يعتزم التنحّي عن مهمته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 08:18 صباحاً - يعتزم الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كمارت، رئيس بعثة المنظمة الدولية المكلّفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، التنحّي الشهر القادم، وسيحل محله مسؤول دنماركي.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن الأمم المتحدة تعتزم تعيين الميجر جنرال الدنماركي، مايكل أنكر لوليزجارد، بدلاً من كمارت، الشهر القادم.

وسوف يشرف لوليزجارد، الذي قاد مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالي، في 2015 و2016، على زيادة مهمة المراقبة إلى 75 فرداً، وهي خطوة أجازها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

وسيرفع تقاريره إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن جريفيث، مثلما يفعل كمارت،

جدير بالذكر أن الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كمارت، وصل إلى الحديدة، في أواخر الشهر الماضي، لقيادة فريق طليعي لمراقبة وقف لإطلاق النار، وإعادة انتشار للقوات جرى الاتفاق عليهما بين مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ولم يتّضح على الفور سبب تنحّي كمارت.

يُشار إلى أن الهدنة، التي اتّفق عليها الطرفان المتحاربان في محادثات في السويد، الشهر الماضي، صمدت إلى حدٍّ بعيد، على الرغم من حدوث مناوشات متفرّقة. وتواجه الأمم المتحدة صعوبة في تطبيق انسحاب قوات الطرفين.